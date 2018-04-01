В аэропорту Кургана произошел несчастный случай

14:11 | 12.04.2018

Государственная инспекция труда в Курганской области организовала расследование несчастного случая со смертельным исходом в открытом акционерном обществе «Аэропорт Курган».



Трагедия произошла утром 6 апреля. По предварительным данным, утром слесарь по ремонту автомобилей, находясь в гаражном боксе участка спецтранспорта, потерял сознание. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть работника.



Государственная инспекция труда на данный момент устанавливает причины несчастного случая и ответственных лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. По результатам проведенного расследования будут приняты меры инспекторского реагирования.