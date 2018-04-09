Джихад и установка шариата. В Зауралье раскрыт опасный сторонник крайне радикальной экстремистской организации «Нурджулар»

Фото пресс-службы УФСБ России по Курганской области

В Курганской области выявлен ярый сторонник крайне радикальной экстремистской религиозной организации «Нурджулар» — 40-летний житель Альменевского района, который призывал к джихаду и установлению шариата, хранил массу запрещенной литературы для «просвещения» земляков. Уголовные дела в отношении экстремиста переданы органам следствия ФСБ.Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ России, мужчина длительное время собирал соответствующую библиотеку и самостоятельно изготавливал брошюры трудов Саида Нурси — идеолога и основателя «Нурджулар», планируя использовать их для дальнейшего «просвещения» земляков. Кроме того, он регулярно размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» материалы с призывом к ведению вооруженной борьбы, джихаду на пути Аллаха. Во время обыска сотрудники ФСБ изъяли около 20 гигабайт тематических видео- и фотоматериалов, более 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных в РФ.В 2017 году следственным подразделением УФСБ России по Курганской области в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма»).А в марте 2018 года по установленным дополнительным эпизодам экстремистской деятельности зауральца уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по национальному признаку») возбуждено СУ СКР по Курганской области. В настоящее время дела объединены в одно производство.«Деятельность групп движения «Нурджулар» носит конспиративный характер и направлена на пропаганду ислама с крайне радикальных позиций, — подчеркивают в ведомстве. — Помимо откровенно террористических, действия сторонников «Нурджулар» направлены на возбуждение национальной и религиозной розни, унижение национального достоинства немусульманского населения с целью расколоть гражданское общество, заменив светское правление установкой шариата».Решением Верховного суда РФ деятельность международной религиозной организации «Нурджулар» запрещена на территории России.