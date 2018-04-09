Прокуратура Кургана организовала проверку по факту обрушения перекрытий здания по Бурова-Петрова

14:29 | 11.04.2018

Прокуратура Кургана организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с частичным обрушением межэтажных перекрытий в административном здании по улице Бурова-Петрова, 77, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.



В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку вопросам соблюдения технических норм и правил при эксплуатации здания, а также правомерности получения разрешений на его строительство и ввод в эксплуатацию. В ведомстве добавили, что по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.



Отметим, что собственную доследственную проверку организовало и региональное СУ СКР. А региональные власти поручили проверить все аналогичные здания на территории области.



ЧП произошло 10 апреля в 15 часов в трехэтажном доме № 77 на улице Бурова-Петрова. В здании обрушилось перекрытие со второго на первый этаж, где располагается супермаркет «Магнит». На втором и третьем этажах находились офисы. Работники с верхних этажей покинули помещение самостоятельно, покупатели с нижнего были эвакуированы администрацией магазина. Всего вывели 33 человека. К счастью, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.



Фото: 45.mchs.gov.ru