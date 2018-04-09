Альберт Логинов возглавил хоккейную команду «Зауралье», избавившись от приставки «и. о.»

13:37 | 11.04.2018

В тренерском штабе хоккейного клуба «Зауралье» произошли изменения. Альберт Логинов избавился от приставки «и. о.» и продолжит работу с курганской командой в следующем сезоне в должности главного тренера, сообщается на официальном сайте клуба.



Альберт Леонидович возглавил «Зауралье» в начале февраля после ухода Михаила Звягина с поста главного тренера. С ним курганская хоккейная команда уже провела 18 матчей и одержала 10 побед, во второй раз подряд дойдя до полуфинала плей-офф ВХЛ, где уступила петербургскому «Динамо» (0:4).



Тренерскую карьеру Логинов начал в 2006 году в «Ижстали», затем он работал в «Молоте-Прикамье», «Челнах» и «Северстали», а с декабря 2015 года по апрель 2016 года уже являлся рулевым «Зауралья».



Помощником главного тренера назначен Владислав Хромых, который был наставником «Юниора» с середины прошедшего сезона и вывел курганцев в плей-офф первенства ВХЛ. Ранее 46-летний специалист завоевывал бронзовые медали чемпионата ВХЛ вместе с ТХК и руководил студенческой сборной России на Всемирной зимней универсиаде 2017 года в Алма-Ате, приведя команду к золотым медалям.



Фото: hczaural.ru