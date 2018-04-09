СК Зауралья: по факту обрушения перекрытия в доме на Бурова-Петрова организована доследственная проверка

18:26 | 10.04.2018

Следственные органы устанавливают обстоятельства частичного обрушения здания на улице Бурова-Петрова в Кургане, которое произошло сегодня днем. По данному факту организована доследственная проверка.



Как рассказали в региональном СУ СКР, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления Петром Крупеней. В настоящее время следователем СО по городу Кургану совместно со следователями-криминалистами начат и проводится тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.



ЧП произошло около 15 часов в трехэтажном доме № 77 на улице Бурова-Петрова. В здании обрушилось перекрытие со второго на первый этаж, где располагается супермаркет «Магнит». Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.



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