В Кургане обрушилось перекрытие в трехэтажном здании на Бурова-Петрова

16:53 | 10.04.2018

Сегодня, 10 апреля, в трехэтажном доме № 77 на улице Бурова-Петрова произошло обрушение перекрытия со второго этажа на первый. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 15:05.



По данным МЧС, людей эвакуировала администрация здания еще до приезда спасателей. Всего из дома вывели 33 человека. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. На месте работают спасатели.



«Спасатели предварительно провели осмотр здания на предмет наличия в нем людей, но их там нет. Сейчас со всеми арендаторами офисных помещений составляются списки, чтобы определиться, что все люди живы и здоровы», — рассказала veved.ru руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.



На первом этаже здания находится супермаркет «Магнит». На втором и третьем этажах размещены офисы клиники «Еврооптик-Курган», учебного центра «Статус-Плюс», оптово-розничной и электромонтажной компаний.