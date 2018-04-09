Курганский депутат выводит людей на митинг против строительства завода по переработке мусора

14:29 | 10.04.2018

В Кургане 15 марта в 11:00 возле кинотеатра «Россия» пройдет согласованный митинг против строительства на территории Шуховского полигона нового завода по переработке мусора, сообщает znak.com.



Одним из организаторов акции является депутат Курганской городской думы от партии КПРФ Яков Сидоров. «Тема мусоропереработки — очень серьезная, и абсолютно непонятно, почему такое решение, как строительство полигона всего в нескольких километрах от города, не освещалось властями должным образом. Я как гражданин и заявитель выступаю против строительства завода вместимостью 200 тыс. тонн всего в нескольких километрах от города», — пояснил парламентарий изданию.



По словам организаторов, в акции примут участие до 200 человек. Они подчеркивают, что митинг не будет носить политического характера.



Региональные власти совместно с инвестором намерены в 2019 году построить в нескольких километрах от Кургана крупное мусороперерабатывающее предприятие мощностью 277 тысяч тонн в год и полигон на 200 тысяч тонн мусора. Отходы на завод будут свозить со всей области.