Зауральские власти надумали, как будут исполнять послание президента

13:16 | 10.04.2018

Правительство Курганской области сегодня, 10 апреля, утвердило план мероприятий органов исполнительной власти по приоритетным направлениям, которые обозначил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 1 марта.



В плане значатся 142 мероприятия, разработанные на основании предложений заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти, структурных подразделений аппарата правительства области, рассказали в пресс-службе главы региона.



Все они сгруппированы в порядке изложения президентского послания и охватывают самые разные сферы жизни: экономику, образование, здравоохранение, социальную защиту населения, природоохранную деятельность, культуру, физическую культуру и спорт. За каждым направлением определены сроки и ответственные ведомства. На совещаниях у губернатора руководители органов исполнительной власти будут регулярно отчитываться о работе, проводимой в рамках послания во вверенной сфере.



«Нужно дать поручение органам государственной власти и местного самоуправления совместно с общественными палатами, общественными советами обсудить поставленные в послании президента задачи и сформировать конкретную «дорожную карту» по реализации постановочных задач, которые были озвучены», — подвел итог обсуждения губернатор Алексей Кокорин.