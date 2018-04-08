Пасхальный крестный ход в Кургане собрал до тысячи человек

Фото: kurganvera.ru

В Кургане 8 апреля, в праздник Пасхи Христовой, прошел традиционный общегородской крестный ход. По информации пресс-службы Курганской епархии, в нем приняли участие около тысячи человек.Верующие прошли праздничным крестным ходом после вечерни от Богоявленского собора, куда к началу службы был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима, до главного храма епархии — Александро-Невского кафедрального собора. Возглавил колонну митрополит Иосиф. В крестном ходе приняли участие духовенство Курганской епархии, казаки, сестры милосердия, воспитанники воскресных школ, прихожане храмов и приходов Зауралья. Всего собралось до тысячи человек.Праздник продолжился на территории кафедрального собора и епархиального управления, где всех ждал пасхальный концерт, подготовленный силами городского Дома культуры им. Горького, народными коллективами города. Гостям праздника также была предложена полевая кухня.