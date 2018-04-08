В Курганской области тюменский полицейский осужден за ДТП

12:49 | 9.04.2018

В Курганской области Кетовский районный суд вынес приговор участковому уполномоченному полиции УМВД России по городу Тюмени. Силовика признали виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.



Авария произошла в марте 2017 года на 34-м километре дороги Курган — Куртамыш. Полицейский, управляя автомобилем Toyota Corolla, проигнорировал предупреждающий знак «Направление поворота», допустил выезд на встречную полосу и боковое скольжение машины. В результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry. Водителю Camry был причинен тяжкий вред здоровью.



Приговор не вступил в законную силу.