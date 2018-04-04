Сложный Петуховский район возглавил директор местного техникума

17:31 | 6.04.2018

В Курганской области депутаты Петуховской районной думы 6 апреля в ходе процедуры тайного голосования избрали главу муниципального образования. Высокий пост занял директор местного техникума механизации и электрификации сельского хозяйства Игорь Арзин.



По информации пресс-службы губернатора, на конкурс вышли три кандидата: директор ООО «Магнат» Андрей Панфилов, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Петуховского района Иван Пономаренко и Игорь Арзин.



Все соискатели прошли комиссию, которая рекомендовала районной думе рассмотреть их в качестве кандидатов. В ходе заседания Петуховской районной думы 10 из 12 депутатов отдали свои голоса за Игоря Арзина. Остальные поддержали Андрея Панфилова.



Место руководителя района освободилось после того, как Петуховская районная дума 25 января текущего года досрочно прекратила полномочия главы муниципального образования Сергея Герасименко после соответствующего обращения прокуратуры. Народные избранники приняли заявление высокопоставленного чиновника об отставке по собственному желанию.



Предложение об инициировании депутатами процедуры отставки чиновника прокурор района внес 16 января. Надзорное ведомство было недовольно ситуацией в МО. При подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону прокуратура выявила многочисленные факты бездействия со стороны должностных лиц органов власти и хозяйствующих субъектов Петуховского района. На протяжении нескольких лет задерживалось начало отопительного сезона, не было необходимого запаса топлива, фиксировались многочисленные коммунальные аварии.



Напомним, главой Петуховского района Сергей Николаевич был избран на выборах в сентябре 2014 года.