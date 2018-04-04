Курган: новости дня
16:53 | 6.04.2018
Линии наружного освещения построят на 10 темных улицах Кургана
Уже начаты работы на улице Бошняковского. Подрядчиком там выступает фирма «Электросервис». Еще по четырем — Кирпичной, Родионова, Витебского и 2-я Часовая — заключены контракты на выполнение работ. На улицах 2-я Часовая, Родионова и Витебского подрядчиком выступает челябинская фирма ООО «МСК-Проект». Окончание работ на этих улицах запланировано на июнь.
9 апреля состоится аукцион по улице Клары Цеткин. На улице Кирпичной пробный свет уже загорался. Сейчас оформляются документы для передачи линий освещения на обслуживание через Административно-техническую инспекцию.
Ведутся работы и по проектированию строительства линий наружного освещения на двух улицах в микрорайоне Шепотково — Старой и Городской, вдоль улицы Илизарова в 6А микрорайоне, Лесопарковой в поселке Сиреневый. В мае объявят электронные аукционы на строительно-монтажные работы. Работы на этих объектах планируют закончить в конце третьего или в начале четвертого квартала.
Из 10 улиц, запланированных к исполнению на 2018 год, пока остается незаключенным договор на проектирование линий наружного освещения по улице Заречной.
© «Вечерние Ведомости»
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