Линии наружного освещения построят на 10 темных улицах Кургана

16:53 | 6.04.2018

В Кургане планируют построить линии наружного освещения на 10 улицах. План мероприятий по строительству и проектированию сформирован в соответствии с перечнем наказов избирателей депутатам, принятых к исполнению в 2018 году, сообщает администрация города.



Уже начаты работы на улице Бошняковского. Подрядчиком там выступает фирма «Электросервис». Еще по четырем — Кирпичной, Родионова, Витебского и 2-я Часовая — заключены контракты на выполнение работ. На улицах 2-я Часовая, Родионова и Витебского подрядчиком выступает челябинская фирма ООО «МСК-Проект». Окончание работ на этих улицах запланировано на июнь.



9 апреля состоится аукцион по улице Клары Цеткин. На улице Кирпичной пробный свет уже загорался. Сейчас оформляются документы для передачи линий освещения на обслуживание через Административно-техническую инспекцию.



Ведутся работы и по проектированию строительства линий наружного освещения на двух улицах в микрорайоне Шепотково — Старой и Городской, вдоль улицы Илизарова в 6А микрорайоне, Лесопарковой в поселке Сиреневый. В мае объявят электронные аукционы на строительно-монтажные работы. Работы на этих объектах планируют закончить в конце третьего или в начале четвертого квартала.



Из 10 улиц, запланированных к исполнению на 2018 год, пока остается незаключенным договор на проектирование линий наружного освещения по улице Заречной.