Курган: новости дня
16:14 | 6.04.2018
Актив проекта «Мой Курган»: «Когда город превращает общественный транспорт в бизнес, он умирает»
Подобные маршруты уже пытались организовать в 2004, 2010 и 2016 году, но все они оказались невыгодны предпринимателям. При этом активисты подчеркивают, они невыгодны перевозчикам, но не жителям.
«На данном направлении не хватает пассажиропотока, поэтому маршрут нерентабелен. Но нужно понимать, что общественный транспорт — это не бизнес, а социальные обязательства города, кровеносная система его экономики. В бизнес его превращают те, кто им не пользуется. Когда город превращает общественный транспорт в бизнес, общественный транспорт умирает. Это мы и видим сейчас в Кургане. У каждого жителя должны быть равные права на доступ к его услугам. Поэтому говорить языком рентабельности — значит нарушать эти права. То, что маршрут невыгоден, еще не значит, что в нем нет потребности у жителей», — считают общественники.
Активисты подчеркивают: маршрут Северный — Рябково мог бы обслуживать не только десяток промышленных предприятий, но и детскую поликлинику в поселке Механический и школу № 9.
«Не думаем, что люди, которым этот маршрут нужен, хотят слышать о рентабельности, — заявляют они. — Аналогичная проблема есть и для горожан, живущих на периферии города (например, в СНТ). Автобусы к ним не ездят, потому что нерентабельно, но от этого страдают жители и их дети, а значит, общественный транспорт не выполняет свою функцию. Однако в условиях курганских пассажирских перевозок слово «рентабельность» побеждает слово «необходимость», и с этим трудно бороться».
Активисты проекта «Мой Курган» приняли решение не бросать эту идею, а провести дополнительные исследования среди работников предприятий, которые бы могли быть в этом маршруте заинтересованы. Имея на руках реальные цифры, они смогут более предметно разговаривать с администрацией и искать компромисс.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:10 | 6.04.2018
Присяжные о резонансном процессе в Свердловском областном суде: «Адвокатам затыкали рот»
18:14 | 6.04.2018
РМК построит первый в Варне плавательный бассейн
17:48 | 6.04.2018
Владимир Путин уволил главу свердловского СК Валерия Задорина
17:40 | 6.04.2018
Со следующей недели екатеринбуржцы смогут оплатить проезд в трамваях банковской картой
17:39 | 6.04.2018
В Перми вступил в должность новый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
17:31 | 6.04.2018
Сложный Петуховский район возглавил директор местного техникума
17:15 | 6.04.2018
Екатеринбуржец отсудил компенсацию за не состоявшийся в 2016 году бой Поветкина со Стиверном
17:02 | 6.04.2018
Число иностранных студентов в Прикамье увеличится в 1,5 раза
16:53 | 6.04.2018
Линии наружного освещения построят на 10 темных улицах Кургана
16:52 | 6.04.2018
В Екатеринбурге обнаружили 600 килограмм «контрабандных» яблок
16:14 | 6.04.2018
Актив проекта «Мой Курган»: «Когда город превращает общественный транспорт в бизнес, он умирает»
15:39 | 6.04.2018
В Екатеринбурге поставят памятник погибшим силовикам
15:27 | 6.04.2018
Анатолий Литовченко: Все наказы жителей важны одинаково
15:20 | 6.04.2018
Государственная инспекция труда выяснила причину гибели машиниста ООО «Водоканал Шумиха»
15:17 | 6.04.2018
Плановые учения: из общежития УрФУ эвакуировали 102 человека
14:19 | 6.04.2018
В выходные в Перми изменится работа общественного транспорта
13:25 | 6.04.2018
В Свердловской области объявлено о переходе пригородных поездов на летнее расписание
13:25 | 6.04.2018
Первый случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области
13:00 | 6.04.2018
Ростуризм подготовил памятку для тех, кто планирует сдать жилье болельщикам ЧМ-2018
12:47 | 6.04.2018
Пермский край представит инвестпроекты на международном форуме
12:41 | 6.04.2018
Депутат гордумы Дмитрий Малютин представил планы по развитию Перми на встрече с жителями и активом ТОС в Индустриальном районе Перми
12:39 | 6.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 апреля 2018 года
12:22 | 6.04.2018
Екатеринбуржец отсудил деньги за год незаконного ареста
12:08 | 6.04.2018
В выходные в Перми продолжится таяние снега
11:56 | 6.04.2018
Из-за угольной пыли в Березовском приостановили работу предприятия
11:34 | 6.04.2018
В Курганской области воздух стал грязнее. Атмосферу портят газовые и энергетические предприятия
11:20 | 6.04.2018
В Екатеринбурге сотрудница компании сотовой связи передала детализацию звонков абонента третьему лицу
11:00 | 6.04.2018
Свердловский Департамент лесного хозяйства назвал одно из самых проблемных лесничеств региона
10:57 | 6.04.2018
Уралец, который принес в суд кистень, отправится в колонию
10:36 | 6.04.2018
Самым «кассовым» мультфильмом марта стал «Реальная белка — 2»
10:14 | 6.04.2018
Путин встретился с инспекционной комиссией МБВ
09:54 | 6.04.2018
С 16 апреля вступает в силу закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга
09:40 | 6.04.2018
Архитекторы представили пять проектов «Контур-парка» в Екатеринбурге