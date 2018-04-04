Актив проекта «Мой Курган»: «Когда город превращает общественный транспорт в бизнес, он умирает»

16:14 | 6.04.2018

Предложение сообщества «Мой Курган» об организации прямого беспересадочного маршрута Северный — Рябково не нашло поддержки в администрации города. Как рассказали сами активисты, они получили ответ из мэрии, в котором говорится об отсутствии планов у градоначальников на создание данного маршрута из-за его низкой рентабельности. «Но мы не собираемся опускать руки!» — заявляют общественники.



Подобные маршруты уже пытались организовать в 2004, 2010 и 2016 году, но все они оказались невыгодны предпринимателям. При этом активисты подчеркивают, они невыгодны перевозчикам, но не жителям.



«На данном направлении не хватает пассажиропотока, поэтому маршрут нерентабелен. Но нужно понимать, что общественный транспорт — это не бизнес, а социальные обязательства города, кровеносная система его экономики. В бизнес его превращают те, кто им не пользуется. Когда город превращает общественный транспорт в бизнес, общественный транспорт умирает. Это мы и видим сейчас в Кургане. У каждого жителя должны быть равные права на доступ к его услугам. Поэтому говорить языком рентабельности — значит нарушать эти права. То, что маршрут невыгоден, еще не значит, что в нем нет потребности у жителей», — считают общественники.



Активисты подчеркивают: маршрут Северный — Рябково мог бы обслуживать не только десяток промышленных предприятий, но и детскую поликлинику в поселке Механический и школу № 9.



«Не думаем, что люди, которым этот маршрут нужен, хотят слышать о рентабельности, — заявляют они. — Аналогичная проблема есть и для горожан, живущих на периферии города (например, в СНТ). Автобусы к ним не ездят, потому что нерентабельно, но от этого страдают жители и их дети, а значит, общественный транспорт не выполняет свою функцию. Однако в условиях курганских пассажирских перевозок слово «рентабельность» побеждает слово «необходимость», и с этим трудно бороться».



Активисты проекта «Мой Курган» приняли решение не бросать эту идею, а провести дополнительные исследования среди работников предприятий, которые бы могли быть в этом маршруте заинтересованы. Имея на руках реальные цифры, они смогут более предметно разговаривать с администрацией и искать компромисс.