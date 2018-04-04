Государственная инспекция труда выяснила причину гибели машиниста ООО «Водоканал Шумиха»

15:20 | 6.04.2018

Государственная инспекция труда в Курганской области сообщила о результатах расследования несчастного случая, произошедшего с машинистом компрессорных установок очистных сооружений на территории ООО «Водоканал Шумиха».



Согласно выписке из акта судебно-медицинского исследования, причиной несчастного случая стало острое алкогольное опьянение. По результатам проведенного расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как не связанный с производством.



В обязанности работника входил контроль за работой насосов в главном корпусе КНС. 21 февраля 2018 года, в 18 часов 30 минут, в бытовой комнате отдыха машинистов пострадавшему стало плохо. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть работника.