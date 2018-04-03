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Курган: новости дня


15:59 | 5.04.2018

Напали неизвестные. Житель Щучья выгораживал в полиции свою возлюбленную, которая в ссоре пырнула его ножом

В Щучье дело об уличном нападении с ножевым ранением обернулось «мыльной» историей из сериалов. Полиция раскрыла ложь потерпевшего и выяснила, что он выгораживал свою возлюбленную, пырнувшую его ножом, чтобы она избежала уголовной ответственности. Теперь 30-летней щучанке придется предстать перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему возлюбленному.

По информации УМВД России по Курганской области, ранее в дежурную часть города поступило сообщение о ножевом ранении. Прибывшим на место происшествия полицейским потерпевший рассказал, что на улице на него напали неизвестные, избили его и ранили ножом.

Но показания мужчины опровергли судмедэксперты. Новая версия произошедшего появилась у щучанца, когда следователь предупредила его об ответственности за дачу ложных показаний. Вот тогда-то потерпевший привел в полицию свою возлюбленную. При этом он пояснил: у его сожительницы не было умысла на совершение преступления.

Следователи выяснили, что в тот день между парой произошла ссора, во время которой женщина ударила «гражданского» мужа ножом. Чтобы избежать уголовной ответственности, они вместе придумали версию о нападении на улице.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ) сожительнице потерпевшего грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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