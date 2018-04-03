СК и полиция задержали педофила, который напал на девочку в Заозерном

Следственные органы СКР по Курганской области совместно с сотрудниками полиции 4 апреля задержали 41-летнего жителя города, который пытался напасть на 10-летнюю девочку в Заозерном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).По версии следствия, днем 3 апреля на первом этаже в подъезде одного из домов в 4-м микрорайоне мужчина продемонстрировал свои половые органы девочке. Нападение извращенца на ребенка попало на камеры видеонаблюдения в подъезде. Неравнодушные жильцы выложили видео в Сеть и объявили охоту на педофила.Как отметили в СК, в настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.