Под Курганом автомобиль HONDA Prelude столкнулся со встречным грузовиком

13:10 | 5.04.2018

В Кетовском районе Курганской области ночью 4 апреля столкнулись легковой и грузовой автомобили. По информации регионального УГИБДД, на 238 километре автодороги «Иртыш» 27-летний житель Оренбургской области на автомобиле HONDA Prelude выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком SCANIA. Фуру и легковушку выбросило от удара на обочины.



В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 39-летний житель Республики Татарстан, не пострадал. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото гибдд.рф