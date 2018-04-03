В Кургане на Пасху перекроют несколько центральных улиц

11:15 | 5.04.2018

В воскресенье, 8 апреля, перекроют для движения транспорта несколько улиц в связи с проведением пасхального крестного хода. Об этом информирует горожан администрация Кургана.



Верующие пройдут от Богоявленского до кафедрального Александро-Невского собора. Таким образом, с 15:30 до 17:00 для движения всех видов транспорта закроют улицы Красина (от Гоголя до Климова), Гоголя (от Ленина до Красина) и Володарского (от Карла Маркса до Гоголя). Движение общественного транспорта будет осуществляться по мере прохождения колонны.



Фото: kurganvera.ru