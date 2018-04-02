Открывшую стрельбу в школе Шадринска девочку и весь ее класс отправят на реабилитацию в санаторий

15:40 | 4.04.2018

В Шадринске 13-летнюю девочку, стрелявшую из пневматического пистолета в школе № 15 по одноклассникам, и весь ее класс отправят в санаторий, сообщает zaoblakami.ru со ссылкой на детского омбудсмена в Курганской области Алену Лопатину.



Весь класс решено отправить в санаторий на одну смену для прохождения психологической реабилитации. Девочка тоже поедет, но в другой санаторий. По словам Лопатиной, подросткам отдых необходим, так как детям тревожно и самой девочке некомфортно после случившегося.



По данным zaoblakami.ru, одновременно решается вопрос о дальнейшем образовательном маршруте школьницы. Ранее семиклассница вышла на учебу вместе с классом сразу после каникул. Процессуальных решений по инциденту пока не принято.



Напомним, ЧП в шадринской школе произошло утром 21 марта. Подросток открыла стрельбу по ученикам из пневматического пистолета. В результате происшествия синяки и ссадины получили 7 школьников. Причиной инцидента стал конфликт в классе.