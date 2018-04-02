«Внимание всем!» Курганцы ищут педофила, который пытался напасть на девочку в 4-м микрорайоне

14:03 | 4.04.2018

«Внимание всем!» С таким обращением к жителям Кургана в социальных сетях появилось сообщение о нападении педофила на маленькую девочку в подъезде одного из домов в 4-м микрорайоне 3 апреля. Горожан просят помочь в поиске извращенца и советуют присматривать за своими детьми.



Нападение попало на камеру видеонаблюдения в подъезде. Неравнодушные жильцы выложили видео в Сеть. На нем видно, как взрослый мужчина с расстегнутой ширинкой, держа в руках свой пенис, подошел к школьнице и пытался ее поцеловать. Испуганная девочка убежала. Извращенец решил ее догнать, но кто-то его спугнул, и он ринулся в бега. Мужчина ушел в сторону 2-го микрорайона.



«Может, кто-то узнает его на видео и фото. Позвоните в полицию, — пишут авторы сообщения. — Мы еще не знаем, какой дознаватель будет вести дело. Срочно проведите разъяснительную беседу со своими детьми по поводу незнакомых и по возможности встречайте их из школы».



Мужчина был одет в черную куртку с прямоугольной нашивкой на левом рукаве, черную шапку и джинсы.