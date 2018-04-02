Пьяное вождение и смерть пассажира в ДТП привели курганца в колонию

13:11 | 4.04.2018

Курганский городской суд вынес приговор водителю, который на автомобиле Mercedes-Benz врезался в стелу «Курган» и погубил своего пассажира в октябре 2017 года. Он признан виновным в повторном пьяном вождении (ст. 264.1 УК РФ) и в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека или тяжкий вред здоровью (ч. 4 ст. 264 УК РФ).



По информации областной прокуратуры, суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также судья лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года.



Дорожное происшествие случилось ночью. Мужчина, уже ранее наказанный за пьяное вождение и лишенный прав, снова сел за руль нетрезвым. Он ехал по улице Омская на автомобиле марки Mercedes-Benz со скоростью около 130 км/ч. При выезде с улицы на участок дороги «Иртыш» в месте, где организовано круговое движение, водитель продолжил движение и врезался в информационную стелу «Курган».



В результате аварии один из пассажиров получил серьезные травмы, от которых он скончался на месте происшествия. Второй пассажир получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.



Приговор суда не вступил в законную силу.