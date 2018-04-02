СК завел дело на 18-летнего жителя села Кетово за распространение детской порнографии в «ВКонтакте»

11:41 | 4.04.2018

Следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя села Кетово. Молодой человек подозревается в распространении порнографических изображений несовершеннолетних в Интернете (п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).



По версии следствия, с мая по октябрь 2017 года подозреваемый со своего компьютера распространял в социальной сети «ВКонтакте» порнографические материалы с изображением детей.



В настоящее время по уголовному делу СК проводит необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.