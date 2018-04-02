В Кургане водитель Daewoo Nexia сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

11:19 | 4.04.2018

Вчера около 12:30 в районе дома № 65 по улице Достоевского в аварии пострадал ребенок. По данным Госавтоинспекции Зауралья, 28-летний житель Кургана не справился с управлением Daewoo Nexia, выехал на встречную полосу, где допустил наезд на идущую по обочине 12-летнюю девочку. Водитель с места происшествия скрылся.



В результате происшествия пешеход получила травмы. В ходе проведенных сотрудниками полиции розыскных мероприятий личность водителя и автомобиль, которым он управлял, были установлены. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.