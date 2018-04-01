Организованная акция протеста и шантаж. УФСИН Зауралья прокомментировало информацию о попытках массового суицида в ИК № 1

18:30 | 3.04.2018

УФСИН России по Курганской области прокомментировало информацию о массовом суициде в ИК № 1 в городе Кургане, которая активно распространяется в социальных сетях. В ведомстве заявили, что это ложные сведения, пострадавших и погибших не было, как и применения силы. Осужденные устроили показательную и организованную акцию протеста в целях шантажа, уверяют в управлении.



«Модераторы групп, распространяющих эту информацию, упорно навязывают мнение, что сотрудники учреждения подавляют несогласие осужденных с требованиями режима содержания только силовыми методами, а также призывают общественность не допустить применение к осужденным физической силы», — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.



Все началось в марте. Для рационального использования жилых площадей в ИК-1 сотрудники учреждения перевели часть осужденных из одного общежития в другое. Несколько заключенных отказались от перевода в другой отряд. В знак протеста 8 человек нанесли себе незначительные повреждения предплечий лезвиями от одноразовых бритвенных станков.



«Осужденные были осмотрены медицинским работником, повреждения оказались поверхностными, что подтверждает характер организованной акции. Раны были обработаны дезинфицирующими средствами, в дополнительной медицинской помощи пострадавшие не нуждались. Физическая сила в отношении осужденных не применялась», — пояснили в пресс-службе управления.



В ведомстве заявили, что осужденные использовали демонстративный шантаж для воздействия на администрацию колонии, чтобы достичь своих целей. В учреждение выезжали первый заместитель начальника УФСИН России по Курганской области Михаил Хамазин и сотрудники прокуратуры. С каждым осужденным, принимавшим участие в акции протеста, побеседовали уполномоченный по правам человека в Курганской области и члены Общественной наблюдательной комиссии.



На данный момент, по сообщению управления, конфликтная ситуация разрешена: «В результате проведенной разъяснительной работы осужденные осознали незаконность своих требований, жалоб и заявлений на действия сотрудников исправительной колонии не поступало».