В Кургане сбивший насмерть пешехода водитель LADA получил 1 год 4 месяца колонии

16:40 | 3.04.2018

Курганский городской суд вынес приговор 27-летнему жителю областного центра, который сбил на автомобиле пешехода по улице Бурова-Петрова осенью. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Суд приговорил водителя к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, на 2 года.



По информации областной прокуратуры, авария произошла в октябре 2017 года. Ночью водитель LADA превысил безопасную скорость движения, не уступил дорогу и сбил переходившего проезжую часть улицы Бурова-Петрова мужчину. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками повышенной видимости. В результате происшествия пешеход получил множественные травмы, от которых он скончался.



Вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме.