Управление соцзащиты Зауралья подарит ветеранам одеяла стоимостью 600 рублей

15:11 | 3.04.2018

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок появились сведения о проведении электронного аукциона на покупку подарков для ветеранов. Заказчиком выступает Главное управление социальной защиты Курганской области. Ведомство решило поздравить стариков с Днем Победы щедрым даром — синтепоновым одеялом.



Как указано на портале, управление намерено закупить 864 стеганых одеяла. Согласно техническому заданию, материал верха подарка должен быть из поликоттона, наполнитель — из синтепона. Цвет однотонный. В заказе указана и конкретная направленность покупки — «приобретение подарков для ветеранов».



Стоимость одного одеяла указана в размере 633 рублей. Общая стоимость закупки — 547 197 рублей. Электронный аукцион состоится 9 апреля.