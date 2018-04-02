Курган: новости дня
15:11 | 3.04.2018
Управление соцзащиты Зауралья подарит ветеранам одеяла стоимостью 600 рублей
Как указано на портале, управление намерено закупить 864 стеганых одеяла. Согласно техническому заданию, материал верха подарка должен быть из поликоттона, наполнитель — из синтепона. Цвет однотонный. В заказе указана и конкретная направленность покупки — «приобретение подарков для ветеранов».
Стоимость одного одеяла указана в размере 633 рублей. Общая стоимость закупки — 547 197 рублей. Электронный аукцион состоится 9 апреля.
© «Вечерние Ведомости»
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