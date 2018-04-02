Нового руководителя представительства Ямала в Курганской области представили губернатору

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Сегодня, 3 апреля, бывший руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Курганской области Валерий Рязанов представил свою преемницу губернатору Алексею Кокорину, сообщается на официальном сайте правительства региона. На этот пост Елена Рудовская была назначена на прошлой неделе.Валерий Рязанов покинул должность, так как решил уйти на заслуженный отдых. Он развивал отношения между двумя субъектами на протяжении двадцати лет с момента подписания первого договора о сотрудничестве. Как отметили в пресс-службе главы региона, за время руководства Валерию Рязанову удалось выстроить прочные деловые отношения с органами исполнительной власти двух регионов.«Представительству в этом году исполняется 19 лет, — сказал Рязанов. — Вот один из фактов: мы начинали с 100 миллионов рублей — на такую сумму промышленные предприятия и организации нашего региона поставили продукцию на Ямал. В прошлом году эта сумма достигла 5 миллиардов. Всего же около 30 зауральских предприятий работают с округом. Также у нас очень много направлений сотрудничества и в социальной сфере. Мы взаимодействуем в здравоохранении, культуре, соцзащите, образовании».Господин Рязанов отметил, что на его смену пришел достойный преемник. Елена Рудовская проработала на посту заместителя руководителя представительства 15 лет. Сама же Рудовская в ходе рабочей встречи подчеркнула, что все совместные программы, наработки и направления взаимодействия между регионами сохранятся.«Приближается лето, а значит, вновь откроется лагерь «Патриот Ямала». Мы планируем провести слет казачьих классов и выбрать лучший. Жители Ямала продолжат лечение у нас в Зауралье. Еще одно очень важное направление, которое нам поручено округом, — это совместно с Курганской областью развивать отношения с Северо-Казахстанской областью», — добавила она.Алексей Кокорин в свою очередь поблагодарил Валерия Рязанова за многолетнюю грамотную работу. И отметил, что ему удалось положить начало сотрудничеству двух регионов в непростые для всей страны времена.