Курган: новости дня
14:05 | 3.04.2018
Нового руководителя представительства Ямала в Курганской области представили губернатору
Валерий Рязанов покинул должность, так как решил уйти на заслуженный отдых. Он развивал отношения между двумя субъектами на протяжении двадцати лет с момента подписания первого договора о сотрудничестве. Как отметили в пресс-службе главы региона, за время руководства Валерию Рязанову удалось выстроить прочные деловые отношения с органами исполнительной власти двух регионов.
«Представительству в этом году исполняется 19 лет, — сказал Рязанов. — Вот один из фактов: мы начинали с 100 миллионов рублей — на такую сумму промышленные предприятия и организации нашего региона поставили продукцию на Ямал. В прошлом году эта сумма достигла 5 миллиардов. Всего же около 30 зауральских предприятий работают с округом. Также у нас очень много направлений сотрудничества и в социальной сфере. Мы взаимодействуем в здравоохранении, культуре, соцзащите, образовании».
Господин Рязанов отметил, что на его смену пришел достойный преемник. Елена Рудовская проработала на посту заместителя руководителя представительства 15 лет. Сама же Рудовская в ходе рабочей встречи подчеркнула, что все совместные программы, наработки и направления взаимодействия между регионами сохранятся.
«Приближается лето, а значит, вновь откроется лагерь «Патриот Ямала». Мы планируем провести слет казачьих классов и выбрать лучший. Жители Ямала продолжат лечение у нас в Зауралье. Еще одно очень важное направление, которое нам поручено округом, — это совместно с Курганской областью развивать отношения с Северо-Казахстанской областью», — добавила она.
Алексей Кокорин в свою очередь поблагодарил Валерия Рязанова за многолетнюю грамотную работу. И отметил, что ему удалось положить начало сотрудничеству двух регионов в непростые для всей страны времена.
Фото: kurganobl.ru
© «Вечерние Ведомости»
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