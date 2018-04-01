Всероссийский сельский Сабантуй этим летом пройдет в Зауралье. Ждут президента Татарстана и гостей из 30 регионов страны

10:33 | 3.04.2018

Этим летом в Курганской области впервые пройдет Всероссийский сельский Сабантуй. Главной площадкой станет Альменевский район, где развернутся национальные подворья Республики Татарстан и и Зауралья, сообщает пресс-служба губернатора.



Для гостей подворья откроются с утра 14 июля. В этот же день пройдут соревнования по национальным видам спорта, самые зрелищные из них — куреш (борьба на поясах) и скачки. Для детей организуют отдельную площадку — «Детский сабантуй». Также посетители смогут увидеть изделия народных умельцев и приобрести их себе на память, узнать о традициях и обычаях тюркских народов, попробовать национальную кухню. Праздник завершится вечером.



Организаторы ожидают рекордное для зауральских национальных праздников число гостей — несколько тысяч человек из 30 регионов страны. На торжество приглашен президент Татарстана Рустам Минниханов.



«Всё необходимо сделать достойно: от сувенирной продукции до логистики. Гости должны легко добраться до места проведения Сабантуя, легко отыскать нужную им площадку, перекусить вкусно и недорого — это тоже важно, так как люди едут издалека. Нам нужно понимать, что праздник не только повысит престиж региона, но еще и позволит привлечь дополнительных инвесторов, даст новый толчок для развития культуры Альменевского района и всей Курганской области. Важнейший вопрос — это общая безопасность», — отметил губернатор Алексей Кокорин на заседании организационного комитета.



Фото: kultura.orb.ru