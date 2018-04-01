Обыски в Щучье закончились арестом местного застройщика. Главу района Чикишева проверяют на покровительство коммерсанту

15:44 | 2.04.2018

Обыски зауральских силовиков в администрации и в кабинете главы Щучанского района Петра Чикишева уже привели к первым задержаниям. Курганский городской суд заключил под стражу генерального директора ООО «СтройРегион» Смбата Асряна, обвиняемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при капитальном ремонте социальных объектов в городе Щучье. В отношении 48-летнего предпринимателя расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А вот высокопоставленного чиновника проверяют на покровительство коммерсанту.



Как сообщает СКР по Курганской области, в 2015 году в рамках заключенного договора на капитальный ремонт зданий детского сада № 5 и спортивной школы в Щучье бизнесмен использовал свое служебное положение, подготовил и лично подписал ряд документов, в которых содержались заведомо ложные сведения о реальном объеме и стоимости выполненных его предприятием работ.



Обманутые представители учреждения приняли и оплатили с завышенной стоимостью и фактически не выполненные ООО «СтройРегион» работы. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму не менее 5,8 млн рублей. Деньги застройщик похитил и использовал в собственных интересах.



Следственные действия на территории города Щучье проводились органами СКР по Курганской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России в рамках расследования уголовного дела с 29 марта 2018 года. Зная о проведении обысков, предприниматель к месту производства следственных действий не явился. Более того, полагая, что сотрудники правоохранительных органов завершили следственные действия, вечером он вернулся домой, однако, заметив служебный автомобиль, тут же уехал и попытался скрыться. Бизнесмена задержали на территории другого региона.



Напомним, что в этот же день обыски проходили и в администрации муниципального образования, а также в кабинете и в доме главы Щучанского района Петра Чикишева. Как пояснили в СКР, следствие проверяет высокопоставленного чиновника на возможное оказание покровительства коммерсанту. Силовики отрабатывают данную версию не случайно: местного застройщика и главу района связывали дружеские отношения.



Расследование продолжается.