Водитель без прав устроил ДТП с опрокидыванием на зауральской трассе

14:27 | 2.04.2018

На трассе в Варгашинском районе Курганской области 1 апреля перевернулся автомобиль ВАЗ-21103. По информации регионального УГИБДД УМВД, за рулем находился 33-летний водитель без прав. В аварии пострадал только он.



Происшествие случилось на 69-м километре дороги Варгаши — Мостовское — Крутихинское. Водитель ВАЗа двигался со скоростью, не соответствующей конкретным условиям движения. В какой-то момент он не справился с управлением. Машина слетела с дороги и опрокинулась.



Мужчина получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В ходе разбирательства по факту происшествия сотрудники полиции установили, что права управления транспортными средствами водитель не имеет.