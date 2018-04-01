Кокорин вручил 4 золотых значка ГТО чиновникам. Кто из руководителей справился с нормативами на отлично?

13:49 | 2.04.2018

Сегодня, 2 апреля, губернатор Курганской области Алексей Кокорин на аппаратном совещании в правительстве региона лично вручил золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» нескольким руководителям органов исполнительной власти и муниципального управления. Отметим, что глава Зауралья является послом ГТО.



Как уточнили в пресс-службе губернатора, на золотой знак отличия нормативы комплекса ГТО выполнили первый вице-губернатор, директор Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев, глава города Кургана Сергей Руденко и молодой глава Кетовского района Владимир Архипов.



Всего на сегодняшний день на сайте Автоматизированной информационной системы ГТО зарегистрировано около 63 тысяч зауральцев. С 2015 года жителям Курганской области присвоено 11 тысяч 299 знаков отличия, в том числе 9 тысяч 275 зауральцев получили знаки отличия по итогам 2017 года, который был объявлен губернатором Годом ГТО.