Курган: новости дня
11:26 | 2.04.2018
Недопустимые методы воспитания, травмы, курение, пьянство, мало еды и игрушек. Прокуратура Зауралья проверила детские дома в регионе
Прокуроры, психологи, сотрудники органов опеки и социальной защиты проверили 24 учреждения. Они опросили не только сирот, но и выпускников детских домов и приемных родителей. Для населения региона была организована горячая линия.
По данным областной прокуратуры, специалисты выявили факты причинения детям телесных повреждений, хищения личных вещей, применения сотрудниками недопустимых методов воспитания, которые оставались длительное время без внимания со стороны руководителей учреждений. Сироты жаловались на отсутствие игрушек и недостаточное питание.
Выяснилось, что на территориях детских учреждений распространено курение и допускаются факты распития алкоголя. В прокуратуре заявляют, что это происходит из-за непринятия сотрудниками детских домов и школ-интернатов профилактических мер среди воспитанников и отсутствия эффективного психологического сопровождения.
Также в ходе проверки установлены факты проведения ненадлежащей профилактической работы с воспитанниками со стороны участковых и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Дети, нуждающиеся в особом внимании и защите со стороны государства, длительное время оставались без внимания сотрудников правоохранительных органов. Только в ходе проведенного опроса детей выявлены факты совершения в отношении них противоправных действий.
По выявленным нарушениям прокуратурой области в адрес губернатора Курганской области Алексея Кокорина и начальника регионального УМВД России Олега Ильина внесены представления об их устранении. Надзорные мероприятия продолжаются, рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле.
© «Вечерние Ведомости»
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