В курганском общепите регулярно выявляются нарушения пожарной безопасности

18:54 | 30.03.2018

В ходе проверок объектов в сфере торговли и общественного питания регулярно выявляются нарушения. Об этом сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану регионального ГУ МЧС России Денис Малыхин на обучающем семинаре для предпринимателей в Департаменте экономразвития.



Ревизоры сталкиваются с неудовлетворительным состоянием системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, путей эвакуации, огнетушителей и неумением работников ими пользоваться. Особый акцент всегда делается и на рабочем состоянии аварийного освещения и наличия в установленных местах планов эвакуации и знаков пожарной безопасности. Руководители организаций и собственники помещений должны быть заинтересованы прежде всего в том, чтобы не допустить пожара и исключить его возможные последствия, подчеркнул Денис Александрович.



«Никто из нас не знает и не может запланировать, когда может случиться пожар на том или ином объекте, — отметил Малыхин. — Поэтому предотвратить пожар всегда легче, чем его ликвидировать. Для этого каждый руководитель и работник должен добросовестно относиться к исполнению своих служебных обязанностей, осознавать всю меру ответственности за жизнь других людей».



В городе работают 62 объекта торговли с возможным пребыванием от 50 до 200 человек одновременно и 19 объектов, где собирается более 200 человек.