В Кургане начали активную подготовку к празднованию Дня Победы

16:54 | 30.03.2018

В Кургане подготовка ко Дню Победы вступила в активную стадию. Разрабатывается программа общегородских мероприятий. Об этом говорилось в администрации города на совещании по вопросу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.



На 8 мая запланирована традиционная церемония возложения венков и гирлянд к Вечному огню Мемориала Славы. В этот же день вечером пройдет общегородская акция «Свеча памяти» в парке Победы и на Аллее Славы, а также у обелисков в микрорайонах города. 9 мая на центральной площади города по традиции пройдет митинг-парад и акция «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе мэрии.



Городской штаб «Бессмертного полка» уже приступил к работе. В 2018 году он бесплатно в рамках грантовой поддержки изготовит 1043 транспаранта. Чтобы сделать такой транспарант, горожанам необходимо будет предъявить свой паспорт и фотографию участника Великой Отечественной войны.



9 мая пройдет общероссийская минута молчания, посвященная светлой памяти павших. Завершится празднование Дня Победы ярким салютом, который запланирован на 22:00.



Как отметил директор Департамента социальной политики города Игорь Постовалов, окончательная программа празднования 73-й годовщины Великой Победы будет сверстана в апреле. В отдел культуры до сих пор поступают предложения от творческих коллективов, общественных организаций и неравнодушных граждан. На сегодняшний день уже составлен график репетиций митинга-парада и выступлений творческих коллективов. Репетиции будут проходить с 3 по 7 мая на центральной площади города.



К Дню Победы власти планируют привести в порядок входную группу на Аллее Славы, отремонтировать ступеньки. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений поручено обновить чугунные плиты, привести в порядок надписи с именами и фамилиями участников Великой Отечественной войны.



К празднику курганские улицы, парки, центральную площадь, а также предприятия, магазины, офисные и административные здания областного центра украсят в едином стиле.



Фото: kurganobl.ru