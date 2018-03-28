В Кургане бывший таможенник убил спящую жену и отправил фотографию трупа теще

12:12 | 30.03.2018

Курганский городской суд приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего сотрудника таможенных органов. Суд признал 47-летнего курганца виновным в убийстве своей жены.



По версии следствия, в ночь с 17 на 18 сентября 2017 года пьяный муж взял на кухне нож и прошел в спальню. Он подошел к спящей супруге и вонзил нож в ее грудь. Это был смертельный удар. Затем мужчина сфотографировал тело жены на сотовый телефон и отправил фотографию теще.



После он снова взялся за бутылку и продолжил пить. Немного погодя благоверный, как он утверждал сам, решил уйти на тот свет за супругой и 5 раз ударил себя ножом в грудь. Но прибывшие на место сотрудники реанимационной бригады спасли мужчину и госпитализировали в больницу.