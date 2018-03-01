Многомиллионные хищения. СК провел обыски в администрации Щучанского района

18:36 | 29.03.2018

В Курганской области силовики 29 марта провели обыски в рабочем кабинете и дома у главы Щучанского района Петра Чикишева. Об этом сообщает служба информации «Область 45» со ссылкой на собственные источники.



По данным агентства, обыски проводили сотрудники СУ СК РФ по Курганской области в течение всего дня. Связаны они с возбуждением уголовного дела по факту многомиллионного хищения бюджетных средств, которые были выделены на капитальный ремонт социальных объектов Щучанского района.