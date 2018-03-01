Областной суд подтвердил законность увольнения экс-директора транспортного управления Кургана

15:46 | 29.03.2018

Сегодня, 29 марта, Курганский областной суд отказал в удовлетворении требований о восстановлении на работе бывшего директора МКУ «Транспортное управление» Льва Сомова, оставив без изменения решение городского суда. Напомним, чиновник был уволен по статье «Утрата доверия» после прокурорской проверки.



Ранее прокуратура установила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности руководителя управления. По результатам рассмотрения представления прокуратуры администрация города уволила Сомова в связи с непринятием мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся.



Не согласившись с действиями работодателя, бывший директор предприятия обратился с иском в городской суд о восстановлении в должности. Законность увольнения нашла подтверждение в суде. В областном суде бывший чиновник апелляцию проиграл. Решение вступило в законную силу.



По информации надзорного ведомства, в течение последних 4 лет Лев Сомов и его заместитель Олег Чикун создавали благоприятные условия для ведения эффективного бизнеса по перевозке пассажиров в Кургане для отдельных компаний, аффилированных с ними.



Кроме того, чиновники постоянно корректировали существующие маршруты городского пассажирского транспорта, увеличивая количество используемых отдельными перевозчиками автобусов, что приносило прибыль предприятиям. Руководителями либо учредителями этих организаций были родственники и близкие знакомые чиновников. Другим же перевозчикам руководители управления создавали препятствия к осуществлению законной деятельности.



Более того, Сомов и Чикун, вопреки требованиям закона о противодействии коррупции, своевременно не приняли мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникшего при исполнении обязанностей, в том числе с подконтрольными учреждению хозяйствующими субъектами. Соответствующий вопрос на заседаниях комиссии по урегулированию конфликта интересов администрации города не рассматривался.