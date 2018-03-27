В Зауралье на трассе «Иртыш» столкнулись грузовик и OPEL Zafira: четверо пострадавших

13:32 | 29.03.2018

В Шумихинском районе Курганской области четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла вечером 28 марта на 125-м километре федеральной трассы «Иртыш».



По данным Госавтоинспекции Зауралья, 35-летний житель Челябинска, управляя грузовым автомобилем ГАЗ, двигался с не соответствующей конкретным условиям скоростью. Это привело к тому, что он допустил выезд на встречную полосу, где грузовик столкнулся с OPEL Zafira, за рулем которого находился 47-летний мужчина.



Травмы получили водитель легковушки и два его пассажира — 44-летняя женщина и 41-летний мужчина. Пострадал в аварии и водитель грузовика. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.



Фото 45.мвд.рф