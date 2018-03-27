В Кургане должник заснул на приеме у судебного пристава. Будили два часа

14:23 | 28.03.2018

Житель Кургана, злостно уклонявшийся от уплаты алиментов, заявился в кабинет судебного пристава рано утром навеселе. Пока сотрудница ведомства готовила необходимые документы, П. улегся на пол и заснул. Да так крепко, что судебным приставам понадобилось почти два часа, чтобы привести его в чувство.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Курганской области, рабочий день у гр-на П. начинается в пять утра. Мужчина обходит городские дворы в поисках пустых бутылок и железных банок, чтобы затем сдать пустую тару и на вырученные деньги купить очередную порцию спиртного.



Жилье и крыша над головой у него есть. Но пристрастие к спиртному в корне изменило его некогда благополучную жизнь. В прошлом успешный предприниматель, занимающийся изготовлением кондитерских изделий, он лишился сначала бизнеса, а затем семьи — супруга, устав от постоянных запоев мужа, ушла вместе с маленьким сыном.



В течение нескольких лет П. не интересовало, как и на что живет его семья. На сегодняшний день его задолженность по алиментам составляет более 300 тысяч рублей. За злостное уклонение от уплаты алиментов П. уже привлекался к уголовной ответственности, но никаких выводов для себя не сделал.



В отношении должника в очередной раз было возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить реальное лишение свободы.