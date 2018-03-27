Житель Зауралья выбивал послушание у падчерицы кулаками

13:51 | 28.03.2018

В Курганской области перед судом предстанет 34-летний житель Целинного района, обвиняемый в истязании свей падчерицы (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Отчим выбивал послушание у подростка кулаками.



Как рассказали в СУ СК России по Курганской области, в октябре 2017 года пьяный отчим в своем доме в одном из сел района истязал за непослушание свою 12-летнюю падчерицу. Частыми побоями он причинил девочке физические и психические страдания. Воспитание мужа матери было таким жестоким, что подростку понадобилась социальная реабилитация. Девочку поместили под надзор в социально-реабилитационный центр.



Вину в совершении преступления мужчина признал полностью и раскаялся в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что хотел таким образом добиться послушания от девочки. Уголовное дело отчима направлено в суд.