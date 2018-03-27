Курган: новости дня
13:03 | 28.03.2018
Кокорин примет участие в народном траурном шествии в память о погибших в Кемерове
Памятная акция состоится в Детском парке Кургана сегодня в 18 часов. Организаторами выступили группа инициативных горожан и Курганский дом молодежи. С собой можно приносить цветы, игрушки, воздушные шары и свечи.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей. 28 марта президент РФ Владимир Путин объявил день траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.
Фото: kurgan-city.ru
© «Вечерние Ведомости»
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