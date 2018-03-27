Кокорин примет участие в народном траурном шествии в память о погибших в Кемерове

13:03 | 28.03.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин примет участие в траурном шествии «Час тишины» в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



Памятная акция состоится в Детском парке Кургана сегодня в 18 часов. Организаторами выступили группа инициативных горожан и Курганский дом молодежи. С собой можно приносить цветы, игрушки, воздушные шары и свечи.



Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей. 28 марта президент РФ Владимир Путин объявил день траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.



Фото: kurgan-city.ru