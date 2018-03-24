Прокуратура Курганской области проверит все ТРЦ в регионе на пожарную безопасность

16:17 | 27.03.2018

Прокуратура Курганской области по поручению Генпрокуратуры РФ организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых развлекательных центрах и на объектах с массовым пребыванием людей в регионе. Это связано с трагедией, случившейся 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.



По информации регионального надзорного ведомства, прокуроры проведут проверки в досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, в торговых развлекательных центрах «ГиперСити», «РИО» и «Пушкинский», а также в других местах с массовым пребыванием людей.



«В ходе проверки с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов особое внимание будет обращено на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение», — говорится в официальном сообщении областной прокуратуры.



В воскресенье, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей. 28 марта в России объявлено днем общенационального траура по погибшим.