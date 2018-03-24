Парламент Зауралья увеличил компенсацию расходов на «коммуналку» и сельским медикам

15:16 | 27.03.2018

Сегодня, 27 марта, депутаты Курганской областной думы приняли изменения в региональный закон о здравоохранении, согласно которым сельским медикам будет увеличен размер компенсации расходов на «коммуналку», как и учителям.



Как пояснили в пресс-службе парламента, поправки коснутся ежемесячной компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам учреждений здравоохранения в селах и рабочих поселках Зауралья. Со второго квартала 2018 года данная компенсация будет увеличена на 20 %.



Ранее, 27 февраля, облдума приняла аналогичную поправку к региональному закону о правовом регулировании отношений в сфере образования, увеличив размер ежемесячной компенсации расходов на коммунальные услуги сельским учителям на 20 %.



Напомним, в прошлом году по рекомендации Минфина РФ был введен фиксированный размер ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения сельским учителям и медикам в размере 1200 рублей. Данное решение вызвало шквал недовольства, так как сумма не компенсировала расходы на «коммуналку». После принятия изменений в закон она составит 1440 рублей.