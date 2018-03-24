«Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи». В Детском парке Кургана пройдет траурное шествие в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

12:45 | 27.03.2018

В Кургане инициативная группа зовет горожан 28 марта прийти в Детский парк на траурное шествие «Час тишины», чтобы почтить память погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Данная информация опубликована в группе «45 регион — Курган» в социальной сети «ВКонтакте».



«Это не митинг, не пикет, там не будет никто выступать на публику с микрофоном. Мы приглашаем всех неравнодушных горожан и гостей Зауралья принять участие в шествии и почтить память погибших детей и взрослых часом молчания, — пишут организаторы. — Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи к памятнику «Дети» в центре Детского парка и запустим в небо воздушные шары как прообраз детских, чистых душ, которые вознеслись на небеса».



Сбор граждан состоится 28 марта в 18 часов вечера. С собой можно приносить цветы, игрушки, воздушные шары и свечи. Организаторы особенно подчеркивают, что это не политическое мероприятие, там не будет никаких лозунгов и пламенных речей.



Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.