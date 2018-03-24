В Кургане 29 марта проверят работу системы оповещения населения. Ждите сигнала гражданской обороны «Внимание всем!»

11:11 | 27.03.2018

Администрация Кургана информирует жителей города о проведении 29 марта комплексной технической проверки системы централизованного оповещения населения. В этот день с 11:45 до 12:00 по местному времени в городе на короткое время включат сирены для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».



После выключения сирен по местным телеканалам и радио будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки. Муниципальные власти и Управление по делам ГО и ЧС города напоминают гражданам, что в период проверки необходимо соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприемники, настроенные на местные телестудии и радиостанции, и внимательно выслушать передаваемое сообщение.