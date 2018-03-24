В Курганской области планируют разводить оленей, маралов и бизонов. Власти делают ставку на охотничий туризм

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В Курганской области приступили к разведению уникальных для этого региона пятнистых оленей. Охотоведы Белозерского района сегодня выпустили в новый вольер Першинского охотничьего хозяйства первых трех особей — трехлетнего самца, самку и годовалого олененка, рассказали в пресс-службе губернатора области. И это только начало. В Зауралье всерьез планируют заняться разведением не только этих прекрасных животных, но и сибирских косуль, маралов, бизонов и кабанов, чтобы дать новый вектор развития охотничьему туризму.В регион особей пятнистого оленя доставили из соседней Тюменской области. По прогнозам охотоведов, олени должны легко адаптироваться к зауральским условиям. Животные будут жить современном вольерном комплексе площадью около 500 гектаров в Белозерском районе, который оборудован специально для редких видов. В ближайшее время специалисты планируют подселить к первым трем жителям вольера еще семь сородичей. Когда особей станет более 170, их выпустят в другие леса.Пятнистые олени на территории Курганской области никогда раньше не жили, их историческая родина — Дальний Восток и Кавказ. Самцы достигают в своем весе 170 килограммов, самки — 100 килограммов. Это стадные животные, главой всегда становится самка, именно она собирает вокруг себя потомство и других особей.Руководители Першинского охотничьего хозяйства также планируют в будущем разводить на территории вольера сибирских косуль, маралов, бизонов и кабанов. Как считают эксперты, это позволит заняться производством диетического мяса и лекарственного сырья (пантов) и дать новый вектор развития охотничьему туризму в регионе.«Зауралье традиционно ассоциируется у охотников со всего мира с сибирской косулей, — прокомментировал директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев. — Разведение пятнистых оленей — новое и хорошее начинание, это вызовет дополнительный интерес у любителей охотничьего туризма. Что, в свою очередь, станет импульсом развития экономики всего региона. Специалисты департамента со своей стороны готовы оказать охотоведам Першинского охотничьего хозяйства всестороннюю помощь. Тем более что подобный опыт разведения этих видов животных уже есть во многих регионах России».