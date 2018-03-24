Курганец получил 16 лет «строгача» за наркопритон для детей и секс со школьницей

16:18 | 26.03.2018

Курганский городской суд вынес суровый приговор 28-летнему жителю областного центра, который признан виновным в склонении к потреблению наркотиков подростков и в незаконном сбыте наркотических веществ. Также молодой человек получил наказание и за половую связь с несовершеннолетней девушкой.



В суде установлено, что курганец с октября 2016 года по январь 2017 года пристрастил к наркотикам четырех несовершеннолетних девушек. Он лично вводил им вещество внутривенно. Также молодой человек предлагал подросткам "употребить наркотики путем курения и вдыхания через нос" в своей квартире. В его доме часто собирались наркоманы.



Кроме того, с одной из потерпевших девушек, которой было всего 15 лет, он по обоюдному согласию вступал в половую связь.



Суд приговорил молодого человека к лишению свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотических средств.