Зауральские полицейские изъяли более 2 тысяч бутылок нелегального алкоголя у жителя Казахстана

11:08 | 26.03.2018

Накануне на 130-м километре дороги Курган — Звериноголовское участковые и сотрудники ДПС остановили грузовой автомобиль, в котором незаконно перевозили немаркированный алкоголь.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области, управлял автомобилем житель Республики Казахстан. В грузовике полицейские обнаружили и изъяли более 2 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции общим объемом почти 1500 литров.



В отношении нарушителя составлен протокол по статье 14.17.2 КоАП РФ («Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции»).



Фото: 45.мвд.рф