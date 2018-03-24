Кокорин выразил соболезнования родным погибших в Кемерове: «Зауральцы скорбят вместе с вами»

10:44 | 26.03.2018

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Глава региона направил телеграмму на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.



«Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическим событием — пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли и пострадали люди. Это большая трагедия не только для Кузбасса, но и для всей России. Зауральцы скорбят вместе с Вами и жителями Кемеровской области», — говорится в телеграмме. Алексей Кокорин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия.



Вечером 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. По последним данным, подтверждена гибель 48 человек, тела 19 из них направлены на опознание. Пропавшими без вести числятся 16 человек. Среди пострадавших много детей.