В Шадринске бывшего сотрудника полиции осудили за укрывательство убийств

16:54 | 23.03.2018

Шадринский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, признав его виновным в укрывательстве тяжких преступлений. Он получил наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.



В суде установлено, что летом 2014 года и весной 2016 года сотрудник полиции города получал от неравнодушных граждан сообщения о совершенных убийствах, рассказали в областной прокуратуре. Однако из-за халатности данные заявления он не зарегистрировал и не инициировал проверку поступившей информации должным образом.



В дальнейшем преступления были выявлены. Виновные в убийствах привлечены к уголовной ответственности.